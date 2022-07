“Se parli di me ti denuncio”, Belen avrebbe “avvertito” Antonino prima del GF Vip (Di venerdì 1 luglio 2022) Antonino Spinalbese dovrebbe essere tra i nomi certi verso il Grande Fratello Vip 7. In questi giorni, c’è moltissimo fermento attorno al reality show, tra indiscrezioni e gossip di ogni tipo. “Se parli di me ti denuncio”, Belen avrebbe “avvertito” Antonino Investigatore social, ha parlato su Instagram di un pettegolezzo riguardante Belen Rodriguez che vi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 1 luglio 2022)Spinalbese dovrebbe essere tra i nomi certi verso il Grande Fratello Vip 7. In questi giorni, c’è moltissimo fermento attorno al reality show, tra indiscrezioni e gossip di ogni tipo. “Sedi me ti”,Investigatore social, ha parlato su Instagram di un pettegolezzo riguardanteRodriguez che vi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Pubblicità

blogtivvu : “Se parli di me ti denuncio”, Belen avrebbe “avvertito” Antonino prima del GF Vip - SaCe86 : #GFVip l'ingresso di Spinalbese scatena Belen Rodriguez: 'Se parli di me o di mia figlia ti denuncio' - BreakingItalyNe : RT @FQMagazineit: Belen dà un ultimatum all’ex Antonino Spinalbese: “Ti denuncio se parli ancora di me e di mia figlia” - zazoomblog : Belen dà un ultimatum all’ex Antonino Spinalbese: “Ti denuncio se parli ancora di me e di mia figlia” - #Belen… - FQMagazineit : Belen dà un ultimatum all’ex Antonino Spinalbese: “Ti denuncio se parli ancora di me e di mia figlia” -