Se l' Ue è all' avanguardia dei diritti c' entra anche il roaming

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 1 luglio 2022) L’Unione Europea rappresenta la stella polare per molticivili e di cittadinanza. La cronaca di questi mesi ne è la controprova,per cose più o meno frivole come il. In realtà utilizzare uno smartphone è una cosa seria. Mettendo da parte le facili ironie, l’uso del cellulare fa parte della nostra quotidianità e usarlo all’estero senza pensieri è una conquista recente. Merito dell’Ue. Davvero. Vi ricordate quando dovevamo disattivare i dati mobili durante i viaggi in Europa per evitare di ritrovarsi con bollette esorbitanti dovute al? I più giovani nesanno di cosa si stia parlando visto che, già dal 15 giugno 2017, con la fine del, possiamo utilizzare le nostre offerte nazionali senza pagare alcun sovrapprezzo negli altri paesi. Le ...