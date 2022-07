Saldi: assessore ligure, comprate italiano è scelta politica (Di venerdì 1 luglio 2022) Alla vigilia della partenza dei Saldi estivi (2 luglio - 16 agosto) l'assessore regionale allo Sviluppo economico, Andrea Benveduti (Lega), lancia un appello a comprare italiano "è una scelta politica ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 1 luglio 2022) Alla vigilia della partenza deiestivi (2 luglio - 16 agosto) l'regionale allo Sviluppo economico, Andrea Benveduti (Lega), lancia un appello a comprare"è una...

ansa_liguria : Saldi: assessore ligure, comprate italiano è scelta politica - rep_genova : Saldi, in Liguria appello 'autarchico' dell'assessore regionale Benveduti: 'Comprate italiano' [di Michela Bompani]… - BabboleoNews : Domani in #Liguria iniziano i #saldi, che termineranno il 16 agosto. 'Compriamo e consumiamo italiano per contribui… - rep_genova : Saldi, in Liguria appello 'autarchico' dell'assessore regionale Benveduti: 'Comprate italiano' [di Michela Bompani]… - andreaagostinia : RT @rep_genova: Saldi, appello 'autarchico' dell'assessore regionale Benveduti: 'Comprate italiano' [di Michela Bompani] [aggiornamento del… -