Pio Albergo Trivulzio: l'inchiesta va avanti, serve perizia sulle troppe morti per Covid (Di venerdì 1 luglio 2022) Il gip ha infatti respinto la richiesta di archiviazione avanzata dalla stessa procura e alla quale si erano opposti i familiari delle vittime. troppe negligenze da parte della dirigenza e un numero ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 1 luglio 2022) Il gip ha infatti respinto la richiesta di archiviazione avanzata dalla stessa procura e alla quale si erano opposti i familiari delle vittime.negligenze da parte della dirigenza e un numero ...

Pubblicità

libellula58 : Pio Albergo Trivulzio, il Gip non archivia: “Approfondire le indagini per una corretta qualificazione giuridica dei… - AnnaritaNinni : RT @AnnaritaNinni: Covid: il gip non archivia l'inchiesta sul Pio Albergo Trivulzio - Lombardia - - SandraBattisti : Pio Albergo Trivulzio, per gli anziani morti di Covid ci riprova il gip: bocciata l'archiviazion - - malpensa24 : Il Gip ordina nuove indagini e respinge la richiesta di archiviazione sui morti di #Covid al Pio Albergo Trivulzio… - lalitapetila : Una buona notizia -