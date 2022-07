Pallanuoto, Mondiali 2022: il Settebello vuole continuare a sognare, oggi la semifinale con la Grecia (Di venerdì 1 luglio 2022) L’impresa di due giorni fa con l’Ungheria è ancora negli occhi di tutti. Una partita meravigliosa, dominata in lungo e in largo, contro una delle compagini favorite del torneo e, soprattutto, spinta da oltre 6000 tifosi. Il Settebello vuol continuare a sognare: ai Mondiali di Pallanuoto in quel di Budapest gli azzurri oggi tornano in acqua per le semifinali, appuntamento alle 16.00 contro la Grecia. Ora, a differenza dei quarti, la tensione sale e i favori del pronostico si spostano leggermente dalla parte italica. L’avversario in ogni caso è di grande rilevanza: la crescita esponenziale delle ultime stagioni ha portato gli ellenici ad agguantare una meravigliosa medaglia d’argento olimpica. I greci sono reduci dal nettissimo successo con gli Stati Uniti, guidati da un ... Leggi su oasport (Di venerdì 1 luglio 2022) L’impresa di due giorni fa con l’Ungheria è ancora negli occhi di tutti. Una partita meravigliosa, dominata in lungo e in largo, contro una delle compagini favorite del torneo e, soprattutto, spinta da oltre 6000 tifosi. Ilvuol: aidiin quel di Budapest gli azzurritornano in acqua per le semifinali, appuntamento alle 16.00 contro la. Ora, a differenza dei quarti, la tensione sale e i favori del pronostico si spostano leggermente dalla parte italica. L’avversario in ogni caso è di grande rilevanza: la crescita esponenziale delle ultime stagioni ha portato gli ellenici ad agguantare una meravigliosa medaglia d’argento olimpica. I greci sono reduci dal nettissimo successo con gli Stati Uniti, guidati da un ...

Pubblicità

Eurosport_IT : L'Italia soffre ma compie l'impresa, ora si sogna la finale ???????? #Budapest2022 | #Settebello | #ItaliaTeam |… - SkySport : ULTIM'ORA PALLANUOTO MONDIALI 2022, SETTEROSA ELIMINATO IN SEMIFINALE: AZZURRE SCONFITTE 6-14 DAGLI STATI UNITI #SkySport #FINABudapest2022 - infoitsport : LIVE Italia-Grecia pallanuoto, Mondiali 2022 in DIRETTA: vai Settebello, serve una nuova impresa contro gli ellenic… - MarcoIlliano3 : Impresa nei Quarti dei #mondiali di #pallanuoto, con il #settebello, che supera l'Ungheria (padrona di casa) 11 a 1… - infoitsport : LIVE Italia-USA 6-14 pallanuoto femminile, Mondiali 2022 in DIRETTA: il Setterosa si giocherà il bronzo -