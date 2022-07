Oroscopo: saranno questi i segni più sfortunati di luglio (Di venerdì 1 luglio 2022) L’Oroscopo del mese di luglio potrebbe riservare brutte sorprese per alcuni segni. L’influenza della stagione del Leone in arrivo non è positiva per tutti. Vediamo quali sono i segni che dovranno portare pazienza Siamo ancora nella stagione del Cancro ma è innegabile che l’arrivo del Sole nel segno del Leone il prossimo 22 luglio già L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di venerdì 1 luglio 2022) L’del mese dipotrebbe riservare brutte sorprese per alcuni. L’influenza della stagione del Leone in arrivo non è positiva per tutti. Vediamo quali sono iche dovranno portare pazienza Siamo ancora nella stagione del Cancro ma è innegabile che l’arrivo del Sole nel segno del Leone il prossimo 22già L'articolo proviene da Consumatore.com.

Pubblicità

setidicessi : @gennylan Il meteo è come l'oroscopo. Ne leggi due e decidi a quale credere. Ho scartato quello in cui dice che ci… - zazoomblog : Oroscopo Paolo Fox 1 luglio 2022 quali saranno i segni fortunati di oggi? - #Oroscopo #Paolo #luglio #quali - CorriereCitta : Oroscopo Paolo Fox 1 luglio 2022 quali saranno i segni fortunati di oggi? - zazoomblog : Oroscopo: questi segni saranno traditi in amore - #Oroscopo: #questi #segni #saranno - acquariovf : #acquario Le relazioni interpersonali di ogni tipo oggi saranno particolarmente scor... -