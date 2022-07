Milan | Maldini e Massara confermati | la firma che salva la faccia

Pubblicità

AntoVitiello : ??? C'è l'accordo! #Maldini ancora nella sede del #Milan (ore 21.30) dopo una lunga giornata insieme agli avvocati:… - AntoVitiello : #Maldini: 'Felice di programmare un futuro vincente. Accordo sul rinnovo' @MilanNewsit @antonello_gioia #Milan - AntoVitiello : #Maldini a @MilanNewsit : 'All'ultimo ma abbiamo rinnovato, accordo trovato' #milan - Bionto : @Amarill76529932 @FabRavezzani Gli ultimi 300 tweet 320 sono sul Milan Massara e Maldini e merda a palate. Evidente… - alesspadoni : RT @RandagioRN: Mancano 2 anni alla scadenza del contratto di #Maldini Preoccupazione in casa #Milan -

Commenta per primo Dopo tanta sofferenza alla fine sono arrivate le firme: Paoloe Ricky Massara hanno rinnovato il loro contratto con ilfino al 2024 . Un segnale importante per i tifosi e per la squadra che mette fine a una trattativa che ha assunto, nel suo ...Calciomercatonews,e Massara rinnovano Il calciomercato delsta per decollare ufficialmente per questa sessione di calciomercato estivo da poco iniziato in maniera formale. Nella tarda serata ...All’indomani del rinnovo, solamente parole di stima per il duo dirigenziale del Milan. Maldini e Massara hanno conquistato un posto speciale nel cuore dei loro tifosi. Ma non solo, perché il loro modo ...Anche Il Messaggero, quotidiano di Roma, trova spazio sulle sue colonne per la vicenda dei rinnovi di Paolo Maldini e Ricky Massara. Si legge nel titolo: "Maldini e ...