Meno parcheggi in strada, i romani dovranno usare i mezzi pubblici (Di venerdì 1 luglio 2022) Nel centro storico del futuro solo una persona su dieci dovrà entrare con l'auto privata. È il sogno dell'assessore capitolino alla Mobilità, Eugenio Patanè, che non ne fa mistero. Nelle linee guida per la redazione del nuovo Programma Urbano dei parcheggi (PUP), licenziate dalla giunta Gualtieri il 17 giugno, l'obiettivo enunciato è chiaro: garantire il «massimo grado di accessibilità» all'interno dell'area Ztl «con livelli di ripartizione modale prossimi al 90% in favore del trasporto pubblico e della mobilità pedonale». Dovranno sparire le auto in sosta e i veicoli dovranno spostarsi, quando possibile, in parcheggi pertinenziali nel sottosuolo. La giunta usa termini inequivocabili: il centro è «un ammasso di lamiere in sosta e di auto in circolazione»; la Città eterna è «ridotta nei suoi spazi a un ...

