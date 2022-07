Marsiglia, addio Sampaoli UFFICIALE: il comunicato (Di venerdì 1 luglio 2022) Il Marsiglia e l’allenatore Sampaoli hanno deciso di porre fine al loro rapporto: il comunicato Il Marsiglia e l’allenatore Jorge Sampaoli hanno deciso di scrivere la parola fine sul loro rapporto. Ad annunciarlo il club francese con una nota UFFICIALE. IL comunicato – «L’Olympique de Marseille e Jorge Sampaoli annunciano la loro decisione congiunta di porre fine alla loro collaborazione. Jorge Sampaoli è il primo allenatore a cui Pablo Longoria ha voluto affidare il destino della prima squadra nel febbraio 2021. Il tecnico argentino aveva preso le redini della squadra in un contesto particolare durante la stagione 2019/20. Fin dal suo primo giorno a Marsiglia, è stato completamente investito nella creazione ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 1 luglio 2022) Ile l’allenatorehanno deciso di porre fine al loro rapporto: ilIle l’allenatore Jorgehanno deciso di scrivere la parola fine sul loro rapporto. Ad annunciarlo il club francese con una nota. IL– «L’Olympique de Marseille e Jorgeannunciano la loro decisione congiunta di porre fine alla loro collaborazione. Jorgeè il primo allenatore a cui Pablo Longoria ha voluto affidare il destino della prima squadra nel febbraio 2021. Il tecnico argentino aveva preso le redini della squadra in un contesto particolare durante la stagione 2019/20. Fin dal suo primo giorno a, è stato completamente investito nella creazione ...

