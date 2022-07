Pubblicità

fisco24_info : L’inflazione vola all’8% a giugno, record dal 1986. In Eurozona sale all’8,6%: Le tensioni inflazionistiche - comme… - Giobannigatto : RT @classcnbc: +++#Italia????, a giugno l'#inflazione vola all'8%, mai così alta dal 1986. (+1,2% su base mensile) Previsione: +7,4% a/a Pre… - TgrRaiLombardia : Oggi a #TgrPiazzaAffari: l'inflazione vola all'8%, fine del 'piccolo miracolo' dei consumi? Quali previsioni sui… - fab_patti : Oggi a #TgrPiazzaAffari: l'inflazione vola all'8%, fine del 'piccolo miracolo' dei consumi? Quali previsioni sui… - Alexander76NO : L’inflazione vola all’8% a giugno, record dal 1986 - Il Sole 24 ORE Ora mancano solo Craxi e i Duran Duran, il Monc… -

Il Sole 24 ORE

nell'Eurozona continua a macinare record: a giugno ha toccato'8,6%, (contro'8,1 di maggio), un livello mai registrato da quando è stata creata'Unione economica e monetaria. Lo ...Gli italiani soffrono, e non solo il caldo. Le bollette aumentano,sempre più minacciosa, la guerra è alle porte di casa.'autunno si preannuncia torrido, e non per il clima. Cosa fa allora il leader di una forza politica che si dice erede dei due ... L’inflazione vola all’8% a giugno, record dal 1986. In Eurozona sale all’8,6%