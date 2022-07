Le tensioni nella maggioranza tracimano ora sui lavori del Parlamento

(Di venerdì 1 luglio 2022) - Già lunedì arriva in aula il decreto aiuti, da approvare in settimana perché scade a metà mese e deve passare in Senato. Tra gli altri scogli anche lo Ius scholae contro cui fa muro il centrodestra

TGLA7

- Già lunedì arriva in aula il decreto aiuti, da approvare in settimana perché scade a metà mese e deve passare in Senato. Tra gli altri scogli anche lo Ius scholae contro cui fa muro il centrodestra... non è insomma prevedibile vista la crisi geopolitica e lesui mercati delle materie prime.della guerra aveva dichiarato di volerla vendere e recentemente ha annunciato progressi... Governo, tensioni nella maggioranza, contatto Draghi-Conte Inflazione alle stelle: nel mese di giugno è salita dell’8%, segnando un aumento che non si vedeva dal 1986, quando era arrivata a un +8,2%. Anche i prezzi non erano così alti dal 1996 e quelli degli ...Rapina in villa ad Alserio (Como): un gruppo di malviventi a volto coperto ha fatto irruzione nella casa, poi sono iniziate le violenze. Botte e minacce al capofamiglia: "Dicci dov'è la cassaforte" ...