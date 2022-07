Jacobs, niente meeting a Stoccarda: 'Stop precauzionale' - Sport - Altri Sport - quotidiano.net (Di venerdì 1 luglio 2022) Marcell Jacobs Stoccarda, 30 giugno 2022 - Sarebbe dovuto essere l'ultimo test prima del Mondiale di Eugene e invece niente da fare: Marcell Jacobs dà forfait al meeting di Stoccarda . Il motivo? Un ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 1 luglio 2022) Marcell, 30 giugno 2022 - Sarebbe dovuto essere l'ultimo test prima del Mondiale di Eugene e inveceda fare: Marcelldà forfait aldi. Il motivo? Un ...

Pubblicità

infoitsport : Jacobs, niente meeting a Stoccarda: 'Stop precauzionale' - DamRossonero : @mik__ka @GianlucaFidene @magicmarco8383 @SkySport Ma non va messo neanche Duplantis nella stessa frase di Jacobs.… - ZerounoTv : Atletica, niente 100 metri a Stoccolma per Jacobs - zazoomblog : Atletica niente 100 metri a Stoccolma per Jacobs - #Atletica #niente #metri #Stoccolma - infoitsport : Atletica, niente 100 metri a Stoccolma per Jacobs -