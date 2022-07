Governo, Conte: “Con Draghi avremo un colloquio telefonico oggi e ci incontreremo lunedì. Se mi fido? Ne parleremo” (Di venerdì 1 luglio 2022) Con il presidente del Consiglio Mario Draghi avremo “un colloquio telefonico oggi e ci incontreremo poi lunedì”. Taglia corto il presidente M5s, Giuseppe Conte, a margine dell’iniziativa della Cgil “Il lavoro interroga”. Il confronto è così rinviato, dopo le tensioni con il presidente del Consiglio e la conferenza stampa in cui Draghi ha smentito di aver chiesto a Beppe Grillo (come rivelato dal sociologo De Masi) la sua rimozione da leader M5s, pur tra diverse mezze risposte, né smentendo di averne dato giudizi negativi durante i suoi dialoghi con il Garante e co-fondatore del Movimento. Lo stesso Conte, a domanda, ha preso tempo e tagliato corto: “Se mi fido ancora del premier? Ne parliamo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 1 luglio 2022) Con il presidente del Consiglio Mario“une cipoi”. Taglia corto il presidente M5s, Giuseppe, a margine dell’iniziativa della Cgil “Il lavoro interroga”. Il confronto è così rinviato, dopo le tensioni con il presidente del Consiglio e la conferenza stampa in cuiha smentito di aver chiesto a Beppe Grillo (come rivelato dal sociologo De Masi) la sua rimozione da leader M5s, pur tra diverse mezze risposte, né smentendo di averne dato giudizi negativi durante i suoi dialoghi con il Garante e co-fondatore del Movimento. Lo stesso, a domanda, ha preso tempo e tagliato corto: “Se miancora del premier? Ne parliamo ...

