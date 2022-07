Dopo i 'no - vax' arrivano i 'no - Pos': 'Troppi soldi alle banche'. E spunta il trucchetto per aggirare l'obbligo (Di venerdì 1 luglio 2022) Dai no - vax ai no - Pos . La novità dell'obbligo dei Pos da ieri 30 giugno, per effetto del decreto legge 36 entrato in vigore due mesi fa e che prevedeva appunto l'obbligo di pagamenti digitali, con ... Leggi su leggo (Di venerdì 1 luglio 2022) Dai no - vax ai no - Pos . La novità dell'dei Pos da ieri 30 giugno, per effetto del decreto legge 36 entrato in vigore due mesi fa e che prevedeva appunto l'di pagamenti digitali, con ...

Pubblicità

diego7007793678 : @ConcettaFalcio1 I famoso effetti collaterali che diceva Montagnier, lui poi si vaccinava , per dopo andare a fare comizi pro no vax - Alfagamma28 : @ImolaOggi Non è cattiveria dire ben gli sta a chi a preso per il culo le persone che hanno avuto problemi dopo il… - il_Tommi12 : RT @ilGIANNON123: @Adnkronos Io ho tre dosi. Se dopo che il 90% degli italiani si è vaccinato, serve un nuovo lockdown, significa che aveva… - RossellaCucche1 : @Cialtronopoly9 @Lunababaccetto Dopo che in una Tv pubblica insieme all’altro pirla Fiorello ha preso per il culo i no vax… - calliope1305 : @Cartabellotta 'Grazie' alla vaccinazione di massa, mascherine, lockdown e discriminazioni assurde, dopo più di 2 a… -