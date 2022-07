Donna trovata morta in casa dal compagno: disposta l’autopsia (Di venerdì 1 luglio 2022) Una Donna di 55 anni è stata trovata morta in casa dal compagno nel pomeriggio di ieri a Costa di Chieti, frazione di Lanciano (Chieti). In corso gli accertamenti sul caso. I carabinieri stanno indagando sulla morte di una Donna di 55 anni, trovata senza vita dal suo compagno nella casa in cui vivevano. Il dramma ieri pomeriggio a Costa di Chieti, frazione del comune di Lanciano (Chieti). (Grigory Bruev – Adobe Stock)Dopo la tragica scoperta, presso l’abitazione si sono precipitati gli operatori del 118 ed i militari dell’Arma. Ai sanitari non è rimasto altro che dichiarare il decesso della 55enne, su cui sono in corso gli accertamenti per risalire alle cause. In tal senso è stata disposta ... Leggi su esclusiva (Di venerdì 1 luglio 2022) Unadi 55 anni è stataindalnel pomeriggio di ieri a Costa di Chieti, frazione di Lanciano (Chieti). In corso gli accertamenti sul caso. I carabinieri stanno indagando sulla morte di unadi 55 anni,senza vita dal suonellain cui vivevano. Il dramma ieri pomeriggio a Costa di Chieti, frazione del comune di Lanciano (Chieti). (Grigory Bruev – Adobe Stock)Dopo la tragica scoperta, presso l’abitazione si sono precipitati gli operatori del 118 ed i militari dell’Arma. Ai sanitari non è rimasto altro che dichiarare il decesso della 55enne, su cui sono in corso gli accertamenti per risalire alle cause. In tal senso è stata...

