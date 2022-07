Conte: "Con Draghi colloquio telefoico oggi e ci incontreremo lunedi'" (Di venerdì 1 luglio 2022) "Le parole di Draghi sulla leadership del movimento 5 stelle? Ne parliamo lunedi', oggi inizieremo un chiarimento telefonico" con queste parole il leader pentastellato lascia l'Acquario romano, ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 1 luglio 2022) "Le parole disulla leadership del movimento 5 stelle? Ne parliamo',inizieremo un chiarimento telefonico" con queste parole il leader pentastellato lascia l'Acquario romano, ...

Pubblicità

AlbertoAirola : Dopo il comportamento ambiguo di #Draghi nei cfr di @GiuseppeConteIT , nel mio ruolo di portavoce, non posso che m… - fattoquotidiano : Governo. Draghi si autoelogia e fa il furbo su Grillo. Smentisce i 'messaggini' ma sorvola sulle telefonate… - fattoquotidiano : “Il leader M5s Giuseppe Conte per oltre un’ora al Quirinale per un colloquio con il presidente Mattarella” - CarloUlivi : @AndreaBitetto @LucianoRomeo9 Si a sforzarsi leggere stupidaggini da persone meschine, altro che bava. Intanto vedi… - albebu1955 : RT @AlbertoAirola: Dopo il comportamento ambiguo di #Draghi nei cfr di @GiuseppeConteIT , nel mio ruolo di portavoce, non posso che manife… -