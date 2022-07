Civitavecchia | viaggia in auto con la compagna e lo beccano con oltre 20kg di droga e munizioni

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 1 luglio 2022)per una guerra ein quantità, un mix hollywoodiano che, questa volta, però, non ha nulla a che vedere con le pellicole cinematografiche. La realtà compete bene con la finzione, perché proprio gli agenti di Polizia hanno arrestato, nella serata di ieri, un 49enne civitavecchiese, gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e violazione delle legge sulle armi. Armi in, in viaggio con laL’arresto è andato in scena alle 21:00 circa della serata di ieri, giovedì 30 giugno, quando gli agenti della squadra di Polizia Giudiziaria, durante un servizio predisposto procedevano al controllo di C.A. mentreva a bordo del proprio veicolo assieme alla. Al fermo degli agenti, l‘uomo ha ...