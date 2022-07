Calcio, finale Europei U19: trionfo Inghilterra, battuto Israele 3-1 ai supplementari (Di venerdì 1 luglio 2022) Termina 3-1 la finale dell’Europeo U19 tra Israele e Inghilterra, decretando il trionfo dell’Inghilterra nella 68esima edizione della manifestazione. Per gli inglesi si tratta del trionfo numero due della storia, dopo quello del 2017. Il match si è concluso in parità dopo i novanta minuti, con le reti decisive di Oscar Gluh al 40’per Israele e di Callum Doyle al 52’ per gli inglesi. Nei supplementari però l’Inghilterra prende il largo, grazie ai gol di Carney Chukwuemeka al 108’ e di Aaron Ramsey al 116’. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 1 luglio 2022) Termina 3-1 ladell’Europeo U19 tra, decretando ildell’nella 68esima edizione della manifestazione. Per gli inglesi si tratta delnumero due della storia, dopo quello del 2017. Il match si è concluso in parità dopo i novanta minuti, con le reti decisive di Oscar Gluh al 40’pere di Callum Doyle al 52’ per gli inglesi. Neiperò l’prende il largo, grazie ai gol di Carney Chukwuemeka al 108’ e di Aaron Ramsey al 116’. SportFace.

