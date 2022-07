Cade in piscina con una bimba: muore baby sitter, la piccola ancora grave (Di venerdì 1 luglio 2022) E’ ancora grave la bimba di 2 anni che ieri mattina ha rischiato di annegare nella piscina di una villa sui colli di Bologna , mentre era con la baby sitter che è deceduta ieri in serata in ospedale.... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 1 luglio 2022) E’ladi 2 anni che ieri mattina ha rischiato di annegare nelladi una villa sui colli di Bologna , mentre era con lache è deceduta ieri in serata in ospedale....

