Beffa immobiliare per Pirlo, versa la maxi-caparra ma la villa dell'oligarca viene sequestrata

Brutta avventura per Andrea Pirlo: la lussuosa villa di Forte dei Marmi su cui aveva messo gli occhi e versato una caparra da 500mila euro è finita sotto sequestro e l'ex calciatore, oggi allenatore in Turchia del Karagümrük, si è visto congelare l'affare. L'immobile era di proprietà di un oligarca russo e non è stato bloccato per le sanzioni, ma a causa di un contenzioso tra il magnate in questione e un'agenzia immobiliare. Il Tribunale civile di Lucca ha disposto il sequestro della proprietà che fa parte di un complesso residenziale formato da due abitazioni collegate. Era intenzione di Pirlo acquistare anche la seconda, scrive il Messaggero, che riporta come l'ex campione lo scorso 30 maggio aveva versato 500 mila euro di caparra.

