Atene sceglie l’F-35 Uno squadrone entro il 2030

Leggi su formiche

(Di venerdì 1 luglio 2022) È ufficiale, la Grecia salirà a bordo del programma F-35. Il primo ministro del Paese, Kyriakos Mitsotakis, ha inviato una richiesta ufficiale agli Stati Uniti per l’acquisto di venti caccia F-35 della Lockheed Martin, aggiungendo chesta valutando l’acquisto ulteriore di un secondo gruppo di jet in futuro. “La nostra intenzione è quella di acquistare unodi F-35 con la possibilità di un secondo”, ha dichiarato Mitsotakis a margine del vertice Nato di Madrid, aggiungendo che “l’invio della lettera di richiesta fa parte di questo processo”. Gli F-35 greci La domanda inviata daa Washington è, infatti, il primo passo di un processo in più fasi. Secondo Mitsotakis le consegne dei jet inizieranno nel 2027-2028: “È un processo lungo e lo dico perché significa che abbiamo lo spazio fiscale che ci permette di fare tale ...