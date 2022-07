Ascolti tv, ancora una vittoria per ‘Don Matteo’ in replica (Di venerdì 1 luglio 2022) (Adnkronos) – La replica di ‘Don Matteo 12’, trasmessa ieri da Rai1, è stato il programma più seguito della prima serata, con 2.115.000 spettatori e il 14.8% di share. Al secondo posto, ‘Tim Summer Hits’ su Rai2, con 1.578.000 spettatori e il 12% di share. Al terzo posto, ‘Scherzi a Parte’ su Canale 5, con 1.259.000 spettatori e il 9.7% di share. A seguire, tra gli altri Ascolti di prime time: ‘Fbi: Most Wanted’ su Italia 1 (1.000.000 spettatori, share 6.8%), ‘La figlia del generale’ su La7 (768.000 spettatori, share 5.4%), ‘Zona Bianca’ su Rete4 (737.000 spettatori, share 6.1%), ‘L’uomo che voleva diventare Cesare’ su Rai3 (735.000 spettatori, share 5.8%), ‘Mr. and Mrs. Smith’ sul Nove (371.000 spettatori, share 2.7%).’Antonino Chef Academy’ su Tv8 (264.000 spettatori, share 1.8%). L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 1 luglio 2022) (Adnkronos) – LadiMatteo 12’, trasmessa ieri da Rai1, è stato il programma più seguito della prima serata, con 2.115.000 spettatori e il 14.8% di share. Al secondo posto, ‘Tim Summer Hits’ su Rai2, con 1.578.000 spettatori e il 12% di share. Al terzo posto, ‘Scherzi a Parte’ su Canale 5, con 1.259.000 spettatori e il 9.7% di share. A seguire, tra gli altridi prime time: ‘Fbi: Most Wanted’ su Italia 1 (1.000.000 spettatori, share 6.8%), ‘La figlia del generale’ su La7 (768.000 spettatori, share 5.4%), ‘Zona Bianca’ su Rete4 (737.000 spettatori, share 6.1%), ‘L’uomo che voleva diventare Cesare’ su Rai3 (735.000 spettatori, share 5.8%), ‘Mr. and Mrs. Smith’ sul Nove (371.000 spettatori, share 2.7%).’Antonino Chef Academy’ su Tv8 (264.000 spettatori, share 1.8%). L'articolo proviene da Italia Sera.

