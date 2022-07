5 errori che facciamo a colazione (e che ci fanno ingrassare) (Di venerdì 1 luglio 2022) La colazione, il pasto più importante della giornata, è anche quello che più spesso facciamo male: succede per via della fretta, talvolta per via della fame perché ci sediamo a tavola - quando lo facciamo - dopo una notte intera a digiuno e mangiamo troppo e senza farci caso, ma anche perché non di rado dimentichiamo che la colazione deve essere bilanciata e quindi completa. Come ogni pasto principale, e quindi al pari del pranzo e della cena, deve contenere tutti i nutrienti essenziali e cioè carboidrati, proteine, grassi buoni che sono essenziali per ricaricarci, rimettere in moto il metabolismo, affrontare la giornata con la giusta concentrazione. La regola è sempre la stessa: meglio preferire i cereali integrali, con zuccheri complessi che rilasciano lentamente energia e che contengono fibre che ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 1 luglio 2022) La, il pasto più importante della giornata, è anche quello che più spessomale: succede per via della fretta, talvolta per via della fame perché ci sediamo a tavola - quando lo- dopo una notte intera a digiuno e mangiamo troppo e senza farci caso, ma anche perché non di rado dimentichiamo che ladeve essere bilanciata e quindi completa. Come ogni pasto principale, e quindi al pari del pranzo e della cena, deve contenere tutti i nutrienti essenziali e cioè carboidrati, proteine, grassi buoni che sono essenziali per ricaricarci, rimettere in moto il metabolismo, affrontare la giornata con la giusta concentrazione. La regola è sempre la stessa: meglio preferire i cereali integrali, con zuccheri complessi che rilasciano lentamente energia e che contengono fibre che ...

Pubblicità

teatrolafenice : ?? «Impara tutto ciò che ti è possibile dagli errori degli altri. Non avrai tempo a sufficienza per farli tutti» (A… - CarloCalenda : Sono preoccupato dalla piega che sta prendendo la politica ambientale UE. Non ho ancora visto un piano realistico c… - _Nico_Piro_ : e che non hanno i soldi per mettersi in auto (un auto spesso non ce l'hanno) per andare ad abortire in uno Stato li… - Lucascarabelli : @nicoterranova Nessuno ma la politica è compromesso Mi spiego meglio. Se nasci e vivi in Italia hai una magistrat… - Barbara13450309 : RT @clelialino1: Buongiorno a tutti ??Lettera di Dorothea a Christoph,due innamorati tenuti separati dal muro di Berlino,che sarà abbattuto… -