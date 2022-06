Un vaccino contro tutte le varianti del Covid, lo studio di Pfizer-BioNTech (Di giovedì 30 giugno 2022) . In autunno avrà inizio la sperimentazione sull’uomo Il colosso farmaceutico Pfizer e l’azienda partner tedesca BioNTech sono al lavoro per mettere in campo un vaccino efficace contro tutte le varianti del Covid-19. La sperimentazione sull’uomo avrà inizio nella seconda parte dell’anno e probabilmente in autunno. Lo scopo del nuovo vaccino è dunque quello di garantire una protezione duratura anche dalle varianti future. Infatti, BioNTech ha dichiarato che il suo obiettivo è “fornire una protezione duratura delle varianti”. Si legge su Today.it che “il lavoro prevede un potenziamento dei linfociti T per evitare forme gravi della malattia qualora il virus diventasse più pericoloso e una copertura ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 30 giugno 2022) . In autunno avrà inizio la sperimentazione sull’uomo Il colosso farmaceuticoe l’azienda partner tedescasono al lavoro per mettere in campo unefficaceledel-19. La sperimentazione sull’uomo avrà inizio nella seconda parte dell’anno e probabilmente in autunno. Lo scopo del nuovoè dunque quello di garantire una protezione duratura anche dallefuture. Infatti,ha dichiarato che il suo obiettivo è “fornire una protezione duratura delle”. Si legge su Today.it che “il lavoro prevede un potenziamento dei linfociti T per evitare forme gravi della malattia qualora il virus diventasse più pericoloso e una copertura ...

