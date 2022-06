Ultime Notizie – M5S | tensione Conte-Draghi | leader 5 Stelle a muso duro

(Di giovedì 30 giugno 2022) Beppe Grillo lascia l’Hotel Forum senza sciogliere il nodo del doppio mandato, facendo dunque naufragare la possibile ricandidatura di Giancarlo Cancelleri alle regionali in Sicilia. Dopo tre giorni passati nella Capitale e al termine di numerosi incontri con i parlamentari, il garante pentastellato resta fermo sul no a una modifica della regola ‘aurea’ del Movimento 5: un niet ribadito anche ieri a Palazzo Madama, dove Grillo ha completato il suo giro di incontri con i senatori del M5S. Tutto questo, in una giornata scandita dalle tensioni tra Movimento ed esecutivo a causa delle dichiarazioni rilasciate al ‘Fatto quotidiano’ dal sociologo Domenico De Masi, al quale Grillo avrebbe rivelato presunte pressioni da parte del premier Marioper rimuovere Giuseppedalla guida del Movimento. Rivelazioni che hanno ...

