Ultime Notizie – G7, Putin: “Leader occidentali a torso nudo? Disgustosi” (Di giovedì 30 giugno 2022) I Leader occidentali a torso nudo? Disgustosi. Vladimir Putin risponde ai Leader dei Paesi del G7 che, in occasione del vertice appena concluso al castello di Elmau, in Baviera, si sono lasciati andare a qualche battuta sul torso nudo che notoriamente il Presidente russo ama sfoggiare durante battute di pesca o caccia. I nove (oltre ai Leader dei sette Paesi anche la Presidente della Commissione Ue e il Presidente del Consiglio Ue) offrirebbero uno “spettacolo disgustoso” se si spogliassero, ha detto Putin da Ashgabat, dove si è recato per il vertice dei Paesi del Caspio che si è tenuto, intorno a un tavolo rettangolare enorme, con i 5 Leader dei Paesi rivieraschi rigorosamente in ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 30 giugno 2022) I. Vladimirrisponde aidei Paesi del G7 che, in occasione del vertice appena concluso al castello di Elmau, in Baviera, si sono lasciati andare a qualche battuta sulche notoriamente il Presidente russo ama sfoggiare durante battute di pesca o caccia. I nove (oltre aidei sette Paesi anche la Presidente della Commissione Ue e il Presidente del Consiglio Ue) offrirebbero uno “spettacolo disgustoso” se si spogliassero, ha dettoda Ashgabat, dove si è recato per il vertice dei Paesi del Caspio che si è tenuto, intorno a un tavolo rettangolare enorme, con i 5dei Paesi rivieraschi rigorosamente in ...

