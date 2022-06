“Tutti i soldi del mondo”: l’orecchio del più ricco (Di giovedì 30 giugno 2022) “Non pagherò. Non ho denaro da buttare”. La notte romana del luglio 1973, è ancora lunga. Quando John Paul Getty III, per i nottambuli capitolini semplicemente Paolo, per la stampa ‘l’hippie miliardario’, viene buttato dentro a un pulmino. “Tutti i soldi del mondo“, stasera in tv un thriller d’azione, d’impatto, se non fosse tutto, terribilmente vero. Quanto vale un orecchio Foto da Best Movie“Ho 14 nipoti. Se comincio a pagare riscatti avrò 14 nipoti rapiti, capisce?”. Vaga Paolo (Charlie Plummer), con i capelli lunghi e selvaggi da sedicenne, e una giacca larga sul suo esile e gracile corpo. “So badare a me stesso“, risponde alle prostitute che incontra, tra il buio di una passeggiata. È il nipote del noto magnate dell’industria petrolifera, nonché l’uomo più ricco del mondo Jean Paul Getty ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 30 giugno 2022) “Non pagherò. Non ho denaro da buttare”. La notte romana del luglio 1973, è ancora lunga. Quando John Paul Getty III, per i nottambuli capitolini semplicemente Paolo, per la stampa ‘l’hippie miliardario’, viene buttato dentro a un pulmino. “del“, stasera in tv un thriller d’azione, d’impatto, se non fosse tutto, terribilmente vero. Quanto vale un orecchio Foto da Best Movie“Ho 14 nipoti. Se comincio a pagare riscatti avrò 14 nipoti rapiti, capisce?”. Vaga Paolo (Charlie Plummer), con i capelli lunghi e selvaggi da sedicenne, e una giacca larga sul suo esile e gracile corpo. “So badare a me stesso“, risponde alle prostitute che incontra, tra il buio di una passeggiata. È il nipote del noto magnate dell’industria petrolifera, nonché l’uomo piùdelJean Paul Getty ...

