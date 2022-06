Tottenham, un altro top player per Conte: dalla Premier (Di giovedì 30 giugno 2022) Dopo l’arrivo di Perisic a parametro zero, il Tottenham e Antonio Conte si preparano ad accogliere un altro top player, questa volta dalla Premier. Si tratta di Richarlison, gioiello dell’Everton e della Nazionale Brasiliana, che piaceva molto anche al Chelsea. Come riportato da Sky Sports, infatti, i Toffees hanno accettato l’offerta del club londinese di 70 milioni di euro. Inizialmente, gli Spurs avevano messo sul piatto “solo” 60 milioni più bonus, cifra che, però, l’Everton aveva ritenuto insufficiente. L’ultimo rilancio è stato dunque decisivo: ora, i soldi incassati serviranno a rispettare le regole di profitto e sostenibilità della Premier League. Richarlison Tottenham Everton Si conferma quindi un’estate infuocata quella del ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 30 giugno 2022) Dopo l’arrivo di Perisic a parametro zero, ile Antoniosi preparano ad accogliere untop, questa volta. Si tratta di Richarlison, gioiello dell’Everton e della Nazionale Brasiliana, che piaceva molto anche al Chelsea. Come riportato da Sky Sports, infatti, i Toffees hanno accettato l’offerta del club londinese di 70 milioni di euro. Inizialmente, gli Spurs avevano messo sul piatto “solo” 60 milioni più bonus, cifra che, però, l’Everton aveva ritenuto insufficiente. L’ultimo rilancio è stato dunque decisivo: ora, i soldi incassati serviranno a rispettare le regole di profitto e sostenibilità dellaLeague. RicharlisonEverton Si conferma quindi un’estate infuocata quella del ...

