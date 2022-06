T-shirt personalizzate | simbolo d’espressione e libertà

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 30 giugno 2022) La moda si fa spesso portavoce dei nostri sentimenti e della nostra personalità. Un determinato outfit, infatti, porta con sé un messaggio, un logo, un aforisma, un pensiero etico/politico o una citazione che rispecchia il nostro modo di sentire. In questo modo anche una semplice maglia si trasforma in un vero manifesto ideologico. Facciamo un passo indietro La T-è così chiamata per via della sua forma tipica a “T”. È un indumento che ha una lunga storia alle spalle: capi simili con maniche di lunghezza diversa esistevano già nell’antichità (tra gli Etruschi) e venivano usati già nel Rinascimento. La T-bianca si diffuse prepotentemente dal Settecento, venendo utilizzata come semplice indumento intimo. Solo nel XIX secolo venne rivalutata come capo d’abbigliamento informale e casual, adatto a tutti i giorni. Negli anni ’40, ...