Suzuki non torna indietro: a fine anno sarà addio alla MotoGP (Di giovedì 30 giugno 2022) indietro non si torna. Firmato Suzuki. Il team giapponese ha confermato la scelta comunicato ad inizio anno: abbandonerà la MotoGP alla fine di questo Motomondiale. Una presa di posizione che non cambierà, nonostante le pressioni di Dorna che vorrebbe la riconferma della squadra azzurra anche per il prossimo anno. Livio Suppo, team manager della scuderia, si è soffermato sugli orizzonti dei piloti di questo campionato, confermando l’addio. Suzuki, le parole di Suppo: “Nessuna possibilità di presenza nel prossimo anno” Mir Suzuki (Credit foto – Team Suzuki Ecstar)“Suzuki ha già confermato ufficialmente che non gareggerà il prossimo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 30 giugno 2022)non si. Firmato. Il team giapponese ha confermato la scelta comunicato ad inizio: abbandonerà ladi questo Motomondiale. Una presa di posizione che non cambierà, nonostante le pressioni di Dorna che vorrebbe la riconferma della squadra azzurra anche per il prossimo. Livio Suppo, team manager della scuderia, si è soffermato sugli orizzonti dei piloti di questo campionato, confermando l’, le parole di Suppo: “Nessuna possibilità di presenza nel prossimo” Mir(Credit foto – TeamEcstar)“ha già confermato ufficialmente che non gareggerà il prossimo ...

