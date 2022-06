Sonia Bruganelli torna al GF Vip: “Io e Orietta Berti avevamo dato un indizio” (Di giovedì 30 giugno 2022) La opinionista e moglie di Paolo Bonolis commenta il suo ritorno sulla poltrona del GF Vip: parla Sonia Bruganelli La notizia del ritorno di Sonia Bruganelli come opinionista del GF Vip non è passata certamente inosservata. Tanto si è chiacchierato in questi giorni di questo colpo di scena, visto che ormai un possibile Sonia bis nel reality di Canale Cinque era da tutti escluso. Intervenuta su Instagram in queste ore Lady Bonolis ha però ammesso di aver già lanciato un indizio di recente sul fatto che avrebbe condiviso insieme alla grande Orietta Berti la poltrona degli studi di Cinecittà: “Noi degli indizi ve li avevamo dati” – ha scritto su un post Instagram Sonia pubblicando una facciata di Chi in cui compare ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 30 giugno 2022) La opinionista e moglie di Paolo Bonolis commenta il suo ritorno sulla poltrona del GF Vip: parlaLa notizia del ritorno dicome opinionista del GF Vip non è passata certamente inosservata. Tanto si è chiacchierato in questi giorni di questo colpo di scena, visto che ormai un possibilebis nel reality di Canale Cinque era da tutti escluso. Intervenuta su Instagram in queste ore Lady Bonolis ha però ammesso di aver già lanciato undi recente sul fatto che avrebbe condiviso insieme alla grandela poltrona degli studi di Cinecittà: “Noi degli indizi ve lidati” – ha scritto su un post Instagrampubblicando una facciata di Chi in cui compare ...

