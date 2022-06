Renato Zero, confessione choc: molestie subite da un pedofilo (Di giovedì 30 giugno 2022) «Sono fra quelli che si complicano la vita, segno della Bilancia, che non concede prove d’appello, non è mai tollerante soprattutto sugli uomini, mentre con le donne è più accondiscendente». In un intervista concessa al «Corriere della Sera» Renato Zero, uno degli artisti italiani più amati ha ripercorso la sua carriera, svelando retroscena inediti. Non solo, il cantante ha confessato anche un episodio doloroso del suo privato. (continua a leggere dopo le foto) Il primo concerto con tutto esaurito non lo ricorda più Renato Zero, ma rammenta quello con un solo spettatore: «Vigilia di Natale del ’73 al Folk Rosso. Il proprietario voleva rimborsargli il biglietto e mandarlo a casa. Mi imposi: ‘Ho lasciato la mia famiglia dicendo che sarei andato a lavorare’. Mi esibii per lui che tornò la sera dopo con 22 persone», ha ... Leggi su tvzap (Di giovedì 30 giugno 2022) «Sono fra quelli che si complicano la vita, segno della Bilancia, che non concede prove d’appello, non è mai tollerante soprattutto sugli uomini, mentre con le donne è più accondiscendente». In un intervista concessa al «Corriere della Sera», uno degli artisti italiani più amati ha ripercorso la sua carriera, svelando retroscena inediti. Non solo, il cantante ha confessato anche un episodio doloroso del suo privato. (continua a leggere dopo le foto) Il primo concerto con tutto esaurito non lo ricorda più, ma rammenta quello con un solo spettatore: «Vigilia di Natale del ’73 al Folk Rosso. Il proprietario voleva rimborsargli il biglietto e mandarlo a casa. Mi imposi: ‘Ho lasciato la mia famiglia dicendo che sarei andato a lavorare’. Mi esibii per lui che tornò la sera dopo con 22 persone», ha ...

