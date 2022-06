Renato Sanches a Parigi: il portoghese sempre più vicino al PSG (Di giovedì 30 giugno 2022) . Il portoghese tratta in prima persona Come riportato da Footmercato, Renato Sanches è sempre più vicino al PSG e di conseguenza sempre più lontano dal Milan. Il portoghese infatti avrebbe interrotto le proprie vacanze in Algarve per andare a trattare direttamente col PSG i termini del suo ingaggio mentre Campos cerca di limare i dettagli col Lille. Novità sono attese a brevissimo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 30 giugno 2022) . Iltratta in prima persona Come riportato da Footmercato,piùal PSG e di conseguenzapiù lontano dal Milan. Ilinfatti avrebbe interrotto le proprie vacanze in Algarve per andare a trattare direttamente col PSG i termini del suo ingaggio mentre Campos cerca di limare i dettagli col Lille. Novità sono attese a brevissimo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

