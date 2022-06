R Kelly condannato a 30 anni di carcere per violenze su donne e ragazzini (Di giovedì 30 giugno 2022) Dopo anni di accuse e processi, ieri R Kelly è stato condannato a 30 anni di carcere per aver adescato minori e donne. La procura aveva chiesto almeno 25 anni di reclusione, i difensori del cantante – gli stessi che sono riusciti a far rimettere in libertà Bill Cosby dopo una condanna per molestie – avevano cercato di ottenere una pena minore, arrivando addirittura a cercare di giustificare il loro cliente tirando in ballo gli abusi che l’uomo ha subito da piccolo. “R. Kelly era un Pifferaio Magico che adescava minori con i suoi soldi e la sua celebrità. – ha raccontato in tribunale una delle vittime – Con l’aggiunta di ogni nuova vittima cresceva in malvagità. Usava fama e potere per allevare ragazze e ragazzi minorenni e asservirli alla sua ... Leggi su biccy (Di giovedì 30 giugno 2022) Dopodi accuse e processi, ieri Rè statoa 30diper aver adescato minori e. La procura aveva chiesto almeno 25di reclusione, i difensori del cantante – gli stessi che sono riusciti a far rimettere in libertà Bill Cosby dopo una condanna per molestie – avevano cercato di ottenere una pena minore, arrivando addirittura a cercare di giustificare il loro cliente tirando in ballo gli abusi che l’uomo ha subito da piccolo. “R.era un Pifferaio Magico che adescava minori con i suoi soldi e la sua celebrità. – ha raccontato in tribunale una delle vittime – Con l’aggiunta di ogni nuova vittima cresceva in malvagità. Usava fama e potere per allevare ragazze e ragazzi minorenni e asservirli alla sua ...

