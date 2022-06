Paola Turci e Francesca Pascale si sposano | le prime indiscrezioni

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 30 giugno 2022) A 2 anni da quella foto pubblicata da Oggi che le mostrava insieme su uno yacht al largo del mare del Cilento,si. La relazione La notizia arriva da Leggo, che in un articolo pubblicato nelle ultime ore ha rivelato data e location delle nozze. Per il momento le due dirette interessate non hanno rilasciato dichiarazioni né confermato o smentito la notizia. Nel 2020, ricordiamo, la cantautrice di Questione Di Sguardi e la ex compagna di Silvio Berlusconi erano state immortalate mentre su uno yacht nel mare del Cilento si scambiavano un bacio. In più occasioni lae lasono state incalzate sull’argomento, e soprattutto la cantautrice ha sempre ribadito il suo impegno a mantenersi nella privacy: “Avrei potuto ...