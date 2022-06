Paola Turci e Francesca Pascale si sposano, l’annuncio (Di giovedì 30 giugno 2022) Il mese del Pride si chiude con due belle notizie per la comunità LGBT+ italiana. Prima il coming out di Luca Calvani, ora l’annuncio del matrimonio fra Paola Turci e Francesca Pascale. Le due sono state paparazzate insieme la prima volta due anni fa e nel corso di questi 48 mesi non hanno mai apertamente confermato e/o smentito la loro relazione, ormai data per assodata da tutti. La cantante in occasione di un’intervista rilasciata a marzo dello scorso anno ha dichiarato di odiare i pettegolezzi e di essere bisessuale, seppur odiando ogni etichetta. “Sono quella che sono, se mi piace una donna, sto con una donna. Sono lesbica e anche etero. Bisessuale? Chi lo sa? Nelle etichette non c’è evoluzione”.Francesca Pascale, invece, dopo essere stata la compagna di Silvio ... Leggi su biccy (Di giovedì 30 giugno 2022) Il mese del Pride si chiude con due belle notizie per la comunità LGBT+ italiana. Prima il coming out di Luca Calvani, oradel matrimonio fra. Le due sono state paparazzate insieme la prima volta due anni fa e nel corso di questi 48 mesi non hanno mai apertamente confermato e/o smentito la loro relazione, ormai data per assodata da tutti. La cantante in occasione di un’intervista rilasciata a marzo dello scorso anno ha dichiarato di odiare i pettegolezzi e di essere bisessuale, seppur odiando ogni etichetta. “Sono quella che sono, se mi piace una donna, sto con una donna. Sono lesbica e anche etero. Bisessuale? Chi lo sa? Nelle etichette non c’è evoluzione”., invece, dopo essere stata la compagna di Silvio ...

repubblica : Francesca Pascale e Paola Turci si sposano: il matrimonio in Toscana - IlContiAndrea : Paola Turci e Francesca Pascale si sposeranno sabato 2 luglio al Comune di Montalcino, seguito da una cena al caste… - fanpage : La cantautrice Paola Turci e Francesca Pascale, ex compagna di Silvio Berlusconi, stanno per sposarsi. Il matrimoni… - settestorie : RT @Yon_Yonson71: La notizia è che Paola Turci si sposa. Fine. Con chi, come e perché non ci interessa. - Bizzaalex : RT @perchetendenza: 'Paola Turci' e 'Francesca Pascale': Perché secondo quanto riportato dal @Corriere convoleranno a nozze questo sabato:… -