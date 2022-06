Omofobia, Tommaso Zorzi contro il comico Pucci: “No alle offese per il mio orientamento sessuale” (Di giovedì 30 giugno 2022) “Questa foto l’abbiamo scattata poco dopo esserci fidanzati (poi ci ha pensato Nicola a tentare di distruggerla) e da quel giorno non è cambiato nulla. Mi hai reso così felice che non hai idea. Buon primo anniversario Amore Mio“. Non ha mai nascosto la sua omosessualità, Tommaso Zorzi, autore della dolcissima dedica al suo innamorato. Evidentemente questo per qualcuno rappresenta un problema o comunque un motivo di sfottò, tanto che l’ex concorrente del Gf, personaggio televisivo e influencer si è visto costretto a difendersi da alcune offese omofobe lanciate dal comico Andrea Pucci. Tommaso Zorzi nello scatto postato su InstagramLe frasi offensive L’ex vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini e conduttore di Tailor Made – ... Leggi su luce.lanazione (Di giovedì 30 giugno 2022) “Questa foto l’abbiamo scattata poco dopo esserci fidanzati (poi ci ha pensato Nicola a tentare di distruggerla) e da quel giorno non è cambiato nulla. Mi hai reso così felice che non hai idea. Buon primo anniversario Amore Mio“. Non ha mai nascosto la sua omosessualità,, autore della dolcissima dedica al suo innamorato. Evidentemente questo per qualcuno rappresenta un problema o comunque un motivo di sfottò, tanto che l’ex concorrente del Gf, personaggio televisivo e influencer si è visto costretto a difendersi da alcuneomofobe lanciate dalAndreanello scatto postato su InstagramLe frasi offensive L’ex vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini e conduttore di Tailor Made – ...

MarioManca : Più che farmi schifo la battuta in sé, mi chiedo com’è che nel 2022 ci sia gente che trovi divertente un soggetto c… - profilo_di : RT @MarioManca: Più che farmi schifo la battuta in sé, mi chiedo com’è che nel 2022 ci sia gente che trovi divertente un soggetto che usi l… - Luce_news : Omofobia, Tommaso Zorzi contro il comico Pucci: “No alle offese per il mio orientamento sessuale” - ANTHILIA64 : RT @MarioManca: Più che farmi schifo la battuta in sé, mi chiedo com’è che nel 2022 ci sia gente che trovi divertente un soggetto che usi l… - ironpanda_94 : RT @MarioManca: Più che farmi schifo la battuta in sé, mi chiedo com’è che nel 2022 ci sia gente che trovi divertente un soggetto che usi l… -