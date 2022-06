(Di giovedì 30 giugno 2022) Villa ManinDieci giorni di musica, danza, benessere, laboratori, attività per bambini e grandi ospiti: dal primo al 10arriva “Un prato in piazza”, il nuovo progetto organizzato da The Groove Factory adel Friuli, con il supporto di CiviLive e il contributo del Comune didel Friuli. Piazza Foro Giulio Cesare, nella città Ducale, sarà ricoperta con un manto erboso, circondato da alberi e siepi – a cura di Dimensione Giardino – che ospiterà proposte culturali, intrattenimento, occasioni di incontro e momenti di svago all’aria aperta, all’interno di una cornice cittadina che riafferma così il proprio ruolo di centro di aggregazione culturale e sociale. Il tutto a ingresso libero. Si parte1°alle 19.30 con l’inaugurazione e a seguire lo spettacolo di danza ...

Udine20 2020

... con il supporto di CiviLive e il contributo del Comune didel Friuli. Da venerdì 1 fino a ... danza, benessere, laboratori, attività per bambini e grandi ospiti: Marco Castaldi, in arte,...... con il supporto di CiviLive e il contributo del Comune didel Friuli. Da venerdì 1 fino a ... danza, benessere, laboratori, attività per bambini e grandi ospiti: Marco Castaldi, in arte,... Morgan a Cividale, venerdì 1 luglio 2022 Dieci giorni di musica, danza, benessere, laboratori, attività per bambini e grandi ospiti: dal primo al 10 luglio arriva “Un prato in piazza”, il nuovo progetto organizzato da The Groove Factory a Ci ...A inizio luglio in Piazza Foro Giulio Cesare un manto erboso con alberi e siepi farà da cornice a proposte culturali, intrattenimento, occasioni di incontro e momenti di svago ...