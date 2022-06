Mondiali nuoto Budapest 2022 giovedì 30 giugno | programma e italiani in gara

(Di giovedì 30 giugno 2022) Tutti gliin30aidi, indal 17al 3 luglio. Ildelin acque libere si chiude con le due gare più lunghe, la 25km maschile e la 25km femminile. Spazio poi ai tuffi, con il trampolino 1m maschile e il sincro femminile dalla piattaforma. Di seguito ilcompleto di giornata con gli orari e le gare di azzurre e azzurri.GIOVEDI’ 30: ORARI E TV, ORARI E TV GIORNO PER GIORNO IL MEDAGLIERE AGGIORNATO TUTTI I RISULTATI, GIORNO PER GIORNO CALENDARIO: DATE, ORARI E TV CALENDARIO ...

Pubblicità

EnricoTurcato : Bisogna un attimo fermarsi e rendersi conto di chi sia Gregorio #Paltrinieri Sempre almeno un oro ai Mondiali nel… - sportface2016 : +++DARIO #VERANI SCRIVE UN'ALTRA PAGINA DI STORIA: TRIONFO CLAMOROSO NELLA 25 KM DEL NUOTO DI FONDO AI MONDIALI DI… - Eurosport_IT : ??x5 ??x3 ??x4 Gregorio Paltrinieri raggiunge quota 12 medaglie ai mondiali e supera Federica Pellegrini (11):… - SM_Difesa : Nuoto di fondo Budapest (HUN) CAMPIONATI MONDIALI 25 km CM VFP4 Verani Campione del mondo 5h02'25' #ForzeArmate????… - Dubito_Quin : Mannaggia....questi insistono a prendere medaglie e non vogliono proprio capire che dovrebbero invece cadere come m… -

Verani entra nella leggenda deldi gran fondo vincendo la maratona delle acque libere. Il ... Poi Valerio Cleri che dominò le onde di fronte al percorso di Ostia neidel 2009. Martina ...Da Federica Pellegrini , la "Divina" del, ai campioni australiani Ian Thorpe e Casey Stoner , stardella vasca e della pista, passando per il grande allenatore di calcio argentino ...Smaltita la delusione per i 3 metri andati al di sotto delle aspettative, Giovanni Tocci tira fuori tutta la sua classe e si qualifica per la finale dal metro, in programma alle 19.00, con il miglior ...Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il campione azzurro di nuoto Gregorio Paltrinieri, fresco di oro ai Mondiali di Budapest, ha parlato anche della sua pass ...