Mascherine nel privato non obbligatorie ma raccomandate. L'accordo in vigore fino al 31 ottobre (Di giovedì 30 giugno 2022) - Anche incentivi allo smart working per i più fragili nella bozza condivisa dal governo con le parti sociali che ora dovrà essere approvata. Allerta Oms: virus ad alti livelli in Europa nell'estate

ricpuglisi : I truci alfieri delle restrizioni e dei lockdown cominciano già ora ad adoperarsi per preparare il terreno dell'opi… - AlexBazzaro : Pregliasco: 'Mi aspetto il picco di Omicron 5 a fine luglio e poi in autunno una nuova variante'. Mascherine? Sì an… - MarkZeta2 : @Adnkronos Le mascherine ficcateve nel deretano - Pastaepatate82 : RT @stebellentani: A differenza di quanto contenuto, ed ampiamente diffuso, nelle bozze fatte circolare alle redazioni dei giornali nei gio… - dottcorbelli : @LolaMor95139671 @Cartabellotta Scusi, ma lei sa che NON e ripeto NON esiste un singolo studio 'sientifico' che acc… -