Mandragora | arriva la scelta | la sua nuova squadra!

È arrivata la scelta sul futuro di Rolando Mandragora. Il giocatore, di proprietà della Juventus, aveva due proposte sul tavolo: la riconferma al Torino o un trasferimento alla Fiorentina. Negli ultimi giorni il calciatore italiano ha avuto contatti con entrambe le società. Il suo ultimo tecnico al Torino, Juric, avrebbe spinto verso una conferma con la maglia granata. Come riporta Sky, Mandragora, però, ha scelto di andare alla Fiorentina. Per lui un contratto fino al 2026 con opzione per un ulteriore anno. Il club viola ha invece trovato un accordo con la Juventus per circa 9 milioni di euro.

