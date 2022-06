L'Onu non risolve i veri problemi ma vuole imbrigliare l'inglese (Di giovedì 30 giugno 2022) Leggo da poco tempo la rubrica 'Sotto a chi tocca', su ItaliaOggi, di Stefano Lorenzetto, ma cedo alla tentazione... Ci fu un tempo i cui il giovane Antonio Gramsci, illuminato dal sistema inglese e ... Leggi su italiaoggi (Di giovedì 30 giugno 2022) Leggo da poco tempo la rubrica 'Sotto a chi tocca', su ItaliaOggi, di Stefano Lorenzetto, ma cedo alla tentazione... Ci fu un tempo i cui il giovane Antonio Gramsci, illuminato dal sistemae ...

Pubblicità

Palazzo_Chigi : Draghi al Senato: Il conflitto in atto rischia di creare una crisi umanitaria di dimensioni straordinarie. Nell'imm… - fanpage : L’inchiesta dell’ONU: “I colpi che hanno ucciso Abu Akleh e ferito il suo collega Ali Sammoudi provenivano dalle fo… - domenico_damore : RT @Gianl1974: Il presidente Zelensky in una riunione di emergenza del Consiglio di sicurezza dell'ONU: sebbene la Russia violi i principi… - danielmendezp8 : RT @AlexaMargaRevo: @t_bunke ??? Gli Stati Uniti rappresentano la megalomania, il vizio del potere, il colonialismo più radicale. Il diritto… - Mimicat2022 : RT @AlexaMargaRevo: L'impero cerca di non poter sollevare solidarietà a favore di Saab, di fronte alle violazioni dei diritti umani commess… -