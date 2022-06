LIVE Tuffi, Mondiali 2022 in DIRETTA: Tocci in testa dopo il primo turno nel preliminare dal metro, Marsaglia undicesimo a metà gara (Di giovedì 30 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE GENERALE DEI Mondiali DI NUOTO (COMPRESI ARTISTICO, FONDO, Tuffi E PALLANUOTO) 14.50 Fa peggio Fogaca. 142.20 punti dopo quattro Tuffi 14.49 148.40 punti complessivi per il thailandese Juntaphadawon. 14.49 223.10 i punti totali per il dominicano Gomez. 14.48 Il francese Bouyer vola davanti a tutti con 255.00. 14.48 187.90 punti totali per lo spagnolo Arevalo Alcon dopo due Tuffi. 14.47 Tamai passa in testa con 252.30. 14.46 Si sono già tuffati in quattro in questo quarto giro. Da segnalare la prima posizione del tedesco Rudiger con 234.55 punti. 14.45 È appena terminata la terza rotazione. Tocci è attualmente undicesimo in questo secondo ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE GENERALE DEIDI NUOTO (COMPRESI ARTISTICO, FONDO,E PALLANUOTO) 14.50 Fa peggio Fogaca. 142.20 puntiquattro14.49 148.40 punti complessivi per il thailandese Juntaphadawon. 14.49 223.10 i punti totali per il dominicano Gomez. 14.48 Il francese Bouyer vola davanti a tutti con 255.00. 14.48 187.90 punti totali per lo spagnolo Arevalo Alcondue. 14.47 Tamai passa incon 252.30. 14.46 Si sono già tuffati in quattro in questo quarto giro. Da segnalare la prima posizione del tedesco Rudiger con 234.55 punti. 14.45 È appena terminata la terza rotazione.è attualmentein questo secondo ...

Pubblicità

infoitsport : LIVE Tuffi, Mondiali 2022 in DIRETTA: Tocci e Marsaglia inseguono la finale dal metro - infoitsport : LIVE Tuffi, Mondiali 2022 in DIRETTA: argento luccicante di Pellacani/Santoro nel sincro misto! Pellacani quarta da… - zazoomblog : LIVE Tuffi Mondiali 2022 in DIRETTA: argento luccicante di Pellacani-Santoro nel sincro misto! Pellacani quarta dal… - zazoomblog : LIVE Tuffi Mondiali 2022 in DIRETTA: Chiara Pellacani a un soffio dal podio dal metro è quarta! En plein cinese -… - roronacci : #LIVE Tuffi, Mondiali 2022 in DIRETTA: Pellacani ipoteca la finale dal metro, Bertocchi aspetta e spera - OA Sport… -