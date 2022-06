L’Équipe – L’ex centrocampista dell’OL Maxime Gonalons firmerà per il Clermont

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 30 giugno 2022) 2022-06-30 13:20:00 Che bomba dalla Francia ragazzi! Ecco cosa ha pubblicato poco fa l’autorevole quotidiano pariginodiventerà un giocatore delFoot, come annunciato qualche giorno fa dal giornalista Saber Desfarges. Il 33enneha lasciato il Granada, dove gioca dal 2019 dopo un periodo con il Sevilla FC (2018-2019), per tornare in Francia. Nazionale francese (8 presenze),ha lasciato l’OL, il suo club di formazione, nel 2017 per passare all’AS Roma. La firma dia favore del club dell’Auvergne per due stagioni non poteva essere ufficializzata prima perché il club di Granada – dove il suo contratto è durato fino al 2023 – sta ancora bloccando i ...