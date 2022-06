Julia Roberts e George Clooney nel primo divertente trailer di Ticket to paradise

(Di giovedì 30 giugno 2022) Sono quasi due anni che sentiamo parlare di questo film. Non stupisce che l’attesa sia così tanta. Finalmente, ecco arrivare il. E se questo piccolo assaggio è ciò che ci attende per due ore, non vediamo l’ora che il 6 ottobre arrivi al cinemato. La commedia romantica e irriverente che ha per protagonisti. Guardatelo qui sopra.promettono di farci fare qualch sana risata nella loro commedia romanticato, che sarà nei cinema dal 6 ottobre 2022. Intanto ecco ile qualche info in più su uno dei titoli più attesi della ...

theycallmesole : @carnealsangue guarda sinceramente non ho un attore preferito ma al momento sto amando Julia Roberts e Cillian Murphy - coma_cams : In che senso Julia Roberts e George Clooney hanno fatto un nuovo film dove sono divorziati?! Mio dio Ocean’s Eleven vive ancora - mannaggiacazz : Sembra carinissimo!! Julia roberts io ti amo alla follia - gual89 : RT @UniversalPicsIt: Nella buona e nella cattiva sorte. George Clooney e Julia Roberts sono i protagonisti di #TicketToParadiseIlFilm. Pros… - badtasteit : È online il trailer di #TickettoParadise, la nuova commedia con George Clooney e Julia Roberts che arriverà al cine… -

Ticket To Paradise, il primo trailer del film [HD]. Regia di Ol Parker. Un film con Kaitlyn Dever,, George Clooney, Billie Lourd, Lucas Bravo. Da giovedì 6 ottobre al ...Ticket to Paradise: sul grande schermo ecco due attori di spessore come George Clooney e. Il film mette L'articolo Ticket to Paradise con George Clooney e: uscita, trama, cast e trailer italiano del film proviene da True ...È stato pubblicato il trailer della commedia romantica con George Clooney e Julia Roberts che racconta di due ex che si ritrovano in una missione comune per impedire alla figlia innamorata di commette ...George Clooney e Julia Roberts sono una coppia di ex coniugi in viaggio verso il matrimonio della figlia in Ticket to Paradise ...