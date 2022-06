Jova Beach Party: l’odissea di Enrico, un disabile che vorrebbe solo partecipare al concerto (Di giovedì 30 giugno 2022) Il suo desiderio, più che legittimo, è semplicemente quello di partecipare al Jova Beach Party di Viareggio, a settembre prossimo, insieme ai suoi amici. Eppure Enrico, classe 1965, padre di due meravigliosi figli adottivi e costretto su una sedia a rotelle dal 1988, non è riuscito a fare quello che tutto il resto della sua comitiva ha fatto con pochi semplici click sul sito di Ticketone: acquistare il suo biglietto. “Per noi disabili cose come questa sarebbero troppo semplici – si sfoga con Luce! –. Forse non tutti sanno che la realtà è che, se una persona nelle mie condizioni desidera partecipare a un qualsiasi evento, solitamente gli viene richiesto di individuare per conto proprio gli organizzatori, cercare sul rispettivo sito le indicazioni sulla modalità di richiesta dei ... Leggi su luce.lanazione (Di giovedì 30 giugno 2022) Il suo desiderio, più che legittimo, è semplicemente quello dialdi Viareggio, a settembre prossimo, insieme ai suoi amici. Eppure, classe 1965, padre di due meravigliosi figli adottivi e costretto su una sedia a rotelle dal 1988, non è riuscito a fare quello che tutto il resto della sua comitiva ha fatto con pochi semplici click sul sito di Ticketone: acquistare il suo biglietto. “Per noi disabili cose come questa sarebbero troppo semplici – si sfoga con Luce! –. Forse non tutti sanno che la realtà è che, se una persona nelle mie condizioni desideraa un qualsiasi evento, solitamente gli viene richiesto di individuare per conto proprio gli organizzatori, cercare sul rispettivo sito le indicazioni sulla modalità di richiesta dei ...

