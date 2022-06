Finalmente lo ha fatto nonostante i problemi di salute: la Regina Elisabetta fa sognare tutti (Di giovedì 30 giugno 2022) L’abbiamo vista tutti, negli ultimi mesi, utilizzare un bastone per camminare a causa di alcuni problemi di deambulazione che ha dovuto affrontare ma la Regina Elisabetta ha stupito tutti ancora una volta Per la Regina Elisabetta non sono stati certamente mesi facili. Dal contagio del Covid ai problemi di deambulazione, la sovrana ha dovuto prendersi L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di giovedì 30 giugno 2022) L’abbiamo vista, negli ultimi mesi, utilizzare un bastone per camminare a causa di alcunidi deambulazione che ha dovuto affrontare ma laha stupitoancora una volta Per lanon sono stati certamente mesi facili. Dal contagio del Covid aidi deambulazione, la sovrana ha dovuto prendersi L'articolo NewNotizie.it.

Pubblicità

elio_vito : Ebbene sì, l'ho fatto, finalmente, dopo anche l'ultimo post protervo, arrogante, sulla cannabis, ho bloccato Gaspar… - Dany161828 : RT @sssunflower____: La sensazione di avere difronte un nuovo harry cresce ogni giorno di più. Un nuovo harry in senso positivo, una person… - sssunflower____ : La sensazione di avere difronte un nuovo harry cresce ogni giorno di più. Un nuovo harry in senso positivo, una per… - ValdaCastelli : RT @Sarita_Libre: Finalmente l'ONU ha fatto un rapporto sulle violenze subite dai #migranti nei lager libici in cui l'Italia li deporta. R… - lupazzottu : RT @nandocrisafi2: @erretti42 Finalmente qualcuno che la pensa come me: il tradimento è cominciato un anno fa, con la scelta di Grillo di e… -