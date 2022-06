Edoardo Tavassi | i retroscena dell’Isola | dalle sigarette alla depilazione

(Di giovedì 30 giugno 2022)è intervenuto, durante una diretta, su diversi temi riguardanti l’Isola dei Famosi. Idell’ex naufragofine di tutti i reality, c’è sempre un fantomatico “vincitore morale”. Il più… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio su BlogLive.it.

Negli scorsi giorni,ha dichiarato di non aver ricevuto alcuna chiamata dalla Henger. Al riguardo proprio a PipolTv ha chiosato: '" Non mi sono mai fidato di leiPoi esci dall'Isola ...è stato uno dei protagonisti indiscussi della sedicesima edizione de L'Isola dei Famosi . A pochi giorni dalla finale , che ha visto trionfare Nicolas Vaporidis, il fratello di ...Edoardo Tavassi è intervenuto, durante una diretta, su diversi temi riguardanti l'Isola dei Famosi. I retroscena scottanti dell'ex naufrago ...Ad esempio quando eravamo legati stavamo davvero uniti da quell’elastico ve lo assicuro. Nicolas ad esempio prendeva pesci piccoli e li doveva dividere con 10 persone. Edoardo Tavassi racconta come si ...