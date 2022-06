Pubblicità

PianetaMilan : #Corvino a @Gazzetta_it: '#Maldini e #Massara? Tutto verrà sistemato. Sul #calciomercato ...' - @acmilan #ACMilan… -

Pianeta Milan

Sulla Gazzetta il focus principale è sul futuro die l'incontro con colui che sarà il nuovo ...Dybala verso la Roma e infine la 'coppia Chiesa - Vlahovic ' che per il ds del Leccesu ...Sta dimostrando il suo valore. Il calcio è fatto di momenti, in alcuni le cose vanno bene ... Io eabbiamo un passato importante ma lo possono fare anche gli altri, serve il giusto ... Corvino: “Maldini e Massara Tutto verrà sistemato. Sul mercato …” L'esperto ds Pantaleo Corvino, oggi in forza al Lecce neopromosso in Serie A, è stato intervistato alla Gazzetta dello Sport e ha detto la sua sulla vicenda che riguarda ...Intervistato sulla Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, l'ex calciatore del Milan Filippo Galli ha detto la sua circa la situazione rinnovi di Maldini e ...