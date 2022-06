Chi è e quanto guadagna Chiara Nasti, una delle influencer più seguite (Di giovedì 30 giugno 2022) Più di 2 milioni di followers su Instagram, una vita da sogno e già da tempo nella top ten delle influencer più pagate d’Italia: lei è Chiara Nasti, 24enne di origini napoletane, che nel giro di pochi anni ha creato un vero e proprio impero sui social. Ma chi è Chiara Nasti e quanto guadagna? Chi è Chiara Nasti Nata il 22 gennaio del 1998, Chiara Nasti è uno dei personaggi più in vista degli ultimi anni: blogger, influencer, imprenditrice digitale, la 24enne ha costruito nel tempo la sua immagine sfruttando il web e soprattutto i social network. Spesso al centro dei gossip nazionali, sia per i flirt con personaggi noti come i calciatori Nicolò Zaniolo della Roma e, ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 30 giugno 2022) Più di 2 milioni di followers su Instagram, una vita da sogno e già da tempo nella top tenpiù pagate d’Italia: lei è, 24enne di origini napoletane, che nel giro di pochi anni ha creato un vero e proprio impero sui social. Ma chi è? Chi èNata il 22 gennaio del 1998,è uno dei personaggi più in vista degli ultimi anni: blogger,, imprenditrice digitale, la 24enne ha costruito nel tempo la sua immagine sfruttando il web e soprattutto i social network. Spesso al centro dei gossip nazionali, sia per i flirt con personaggi noti come i calciatori Nicolò Zaniolo della Roma e, ...

Pubblicità

Radio3tweet : Sei volte la città di Roma, è quanto perde ogni anno la foresta dell'Amazzonia. Le devastanti conseguenze le stiamo… - Rinaldi_euro : Chiedo a ?@nzingaretti? , da padre orgoglioso di ragazzo disabile al 100%, di fare il nome di chi ha diramato quest… - simonavitelli60 : RT @AngelaAngelmi: @Tsanlicandro Giannini è un bugiardo conclamato e lo ha fatto vedere in diretta sulla La7zeta quello che è. Aveva detto… - Gundam042 : @MarcoGr75710953 @FubelliFranco @Ogino__Knaus @marioadinolfi Spero x chi ti sta vicino che non segui i tuoi idoli a… - CesareCariddi : @psgarlata92 @bambozs Avrebbe potuto dire alcune cose diversamente, per esempio poteva essere vago senza metterlo s… -